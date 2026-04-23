Niespodziewana porażka rozstawionej Rosjanki w Madrycie. To ćwiartka Świątek

Rywalizacja podczas WTA 1000 w Madrycie rozkręca się na dobre. Dziś do akcji wkroczyły pierwsze rozstawione zawodniczki. Wśród nich znalazła się oczywiście Iga Świątek. Polka ma już za sobą premierowy pojedynek na obiekcie Manolo Santana Stadium. Raszynianka wygrała sześć gemów z rzędu na koniec starcia z Darią Snigur. Nasza reprezentantka pokonała Ukrainkę 6:1, 6:2 i zameldowała się w trzeciej rundzie hiszpańskich rozgrywek.

W ćwiartce Polki nie zabrakło niespodzianek podczas czwartkowej rywalizacji. Z turniejem pożegnała się rozstawiona z "7" Elina Switolina, po porażce w dwóch setach z Anną Bondar. Zawodniczki z Węgier zaliczają póki co doskonały dzień, bowiem o kolejny zaskakujący rezultat pokusiła się inna tenisistka z tego kraju, a mianowicie Dalma Galfi. Kwalifikantka, będąca na 117. miejscu w rankingu, nie straciła póki co seta w tegorocznych zmaganiach (włącznie z eliminacjami). W pierwszej rundzie głównej imprezy pokonała Ajlę Tomljanovic, a teraz uporała się z turniejową "22" - Anną Kalinską.

Dalma Galfi kontra Anna Kalinska w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się korzystnie dla rozstawionej Rosjanki. Najpierw utrzymała swoje podanie do zera, a po zmianie stron przełamała Węgierkę, za trzecim break pointem. W następnych minutach sytuacja uległa diametralnej zmianie. Galfi wyszła ze stanu 0:2 na 4:2 i przejęła kontrolę nad wydarzeniami premierowej odsłony. Kalinska próbowała jeszcze odrabiać stratę, miała 30-15 na returnie w ósmym gemie. To jednak Dalma zgarnęła jeszcze jedno "oczko" w tym secie na odbiorze. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 6:3 na korzyść 117. rakiety świata.

Anna polowała na przełamanie na starcie drugiej części pojedynku. Mimo prowadzenia 40-15, finalnie gem wpadł na konto Węgierki. Po czterech rozdaniach zrobiło się 3:1 dla Galfi. Chwilę później Rosjanka doprowadziła do remisu i wydawało się, że jest dla niej jeszcze nadzieja na powrót w tym meczu. Tak się jednak nie stało. Kolejne trzy gemy wpadły na konto Dalmy. Tym samym rozstawiona z "22" zawodniczka żegna się z turniejem w Madrycie. To tenisistka z drugiej setki zagra w trzeciej rundzie singla dzięki wygranej 6:3, 6:3. Potencjalnie jest szansa na węgierskie starcie z Panną Udvardy, ale rodaczka Galfi musiałaby sprawić sensację, eliminując turniejową "6" - Mirrę Andriejewą.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja.

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie David Ramos AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Dalma Galfi ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

