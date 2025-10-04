Sobota 4 października jest bardzo ważnym dniem w kontekście turnieju WTA 1000 w Wuhan - tego dnia rozlosowano drabinkę turniejową, również w sobotę ruszyły kwalifikacje do rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju. O prawo gry w drabince głównej walczą 32 tenisistki, ale tylko osiem z nich zobaczymy później w oficjalnych zmaganiach.

Jedną z najwyżej rozstawionych tenisistek w kwalifikacjach była Katie Boulter, która przystąpiła do eliminacji z numerem 3. Notowana na 54. miejscu w rankingu WTA Brytyjka do Wuhan przyjechała z Pekinu, gdzie na start pokonała Hailey Baptiste, a w drugiej rundzie została rozbita przez późniejszą finalistkę turnieju, Amandę Anisimovą. Boulter w kwalifikacjach miała zmierzyć się z Leolią Jeanjean, jednak ta postanowiła się wycofać. Francuzkę zastąpiła Wiktoria Tomowa.

Reprezentantka Bułgarii wcześniej bezskutecznie walczyła o prawo gry w Pekinie - w kwalifikacjach wprawdzie najpierw pokonała Whitney Osuigwe, ale później przegrała z Janice Tjen. Nie oglądaliśmy jej także w turnieju głównym US Open (również odpadła w kwalifikacjach), po raz ostatni 30-latka w zmaganiach głównych wystąpiła w Cincinnati, tam została wyeliminowana w drugiej rundzie.

WTA 1000 Wuhan. Rozstawiona Katie Boluter odpada w kwalifikacjach

Boulter z racji rozstawienia i wyższej pozycji w rankingu (Tomowa jest notowana na 115. pozycji) była faworytką meczu. I spotkanie rozpoczęła bardzo udanie, bez większych problemów przełamywała rywalkę i prowadziła już 5:1. Tomowa w siódmym gemie obroniła piłkę setową, w kolejnym gemie przełamała rywalkę i wydawało się, że przy stanie 5:3 dla Boulter i własnym serwisie może jeszcze nieco "namieszać". Brytyjka szybko jednak przekreśliła marzenia Bułgarki, triumfując 6:3.

Drugi set był bardziej wyrównany, początkowo gra toczyła się gem za gem, a przy wyniku 2:1 zawodniczki stoczyły zaciętą walkę. Boulter wypracowała nawet cztery break pointy, ale Tomowa wyszła z opresji i utrzymała status quo w secie. Później z kolei przełamała wyżej notowaną tenisistkę i nawet utracone po chwili podanie nie wytrąciło jej z rytmu. To Bułgarka zaczynała lepiej prezentować się na korcie, wygrała seta 6:4.

Trzecia partia również przebiegała pod dyktando Tomowej. 115. rakieta świata tylko raz, w drugim gemie, dała się przełamać, z kolei w pozostałych gemach bezlitośnie wykorzystywała błędy Boulter. I oddała jej zaledwie jednego gema, pieczętując zwycięstwo 2:1 (3:6, 6:4, 6:1) i awans do finału kwalifikacji, w którym zagra z Poliną Kudiermietową.

