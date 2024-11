Niespodzianka w WTA Finals, komunikat ws. Gauff nadszedł z Rijadu. Sabalenka i Świątek bezradne

Porażka z Barborą Krejcikovą niosła ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla Coco Gauff, jak i Igi Świątek. Amerykanka awansowała do półfinału WTA Finals, jednak z drugiego miejsca w grupie. Przez to zmuszona była o finał walczyć z Aryną Sabalenką. Polce natomiast zamknęło to drogę do półfinału. Znaczenia nie miało nawet to, że w ostatnim meczu fazy grupowej rozgromiła w 51 minut Darię Kasatkinę.