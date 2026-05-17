Niespodzianka w Rzymie, Ukrainki górą. Sygnał przed Roland Garros dla Świątek i Sabalenki

Pierwszy turniej rangi Wielkiego Szlema w tym sezonie nie przyniósł wielkich niespodzianek. Na etapie półfinałów u panów mieliśmy czterech najwyżej rozstawionych zawodników, a u pań najniżej notowaną tenisistką na tym etapie była dwunasta na świecie Elina Switolina.

Kilka miesięcy później znów wiele będzie mówiło się o ukraińskich tenisistkach. Tym razem ze względu na wyniki na nawierzchni ziemnej. Dwa pierwsze "tysięczniki" na mączce Ukrainki zdominowały, choć ich mecze z pewnością nie należały do nudnych. Bez wątpienia większą sensacją był triumf Marty Kostiuk.

Sygnał przed Roland Garros. Ukraińska dominacja na mączce

Podopieczna Sandry Zaniewskiej spisała się znakomicie w madryckiej La Caja Magica. Kostiuk w finale pokonała Mirrę Andriejewą, doprowadzając młodą Rosjankę do łez zaraz po meczu. Kostiuk na drodze do finału nie musiała się mierzyć z żadną z najlepszych zawodniczek świata.

Inaczej było w przypadku Eliny Switoliny. 31-latka w sobotnim finale turnieju WTA 1000 w Rzymie pokonała Coco Gauff po trzech pasjonujących setach. W półfinale Ukrainka rozprawiła się zaś z Igą Świątek również w trzech setach. W ćwierćfinale mierzyła się z kolei z Jeleną Rybakiną.

Do skompletowania całej najlepszej czwórki rankingu WTA zabrakło tylko Aryny Sabalenki, która z Rzymem pożegnała się na wczesnym etapie. Bez wątpienia jednak obie Ukrainki wysłały sygnał do świata przed Roland Garros. Pewnie nie będą traktowane za faworytki paryskiego Wielkiego Szlema, ale ich triumf już nie byłby sensacją.

