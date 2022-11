Niespodzianka w Paryżu. Odpadł wielki mistrz

Paul natychmiast jednak odrobił stratę, a potem okazał się lepszy w tie-breaku. Decydujący set już zdecydowanie należał do Amerykanina , który trzy razy przełamał 22-krotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych.

Tenis. Tommy Paul o największej wygranej w karierze

"To prawdopodobnie moja największa wygrana w karierze. Zawsze jesteś pobudzony, kiedy grasz z kimś z czołowej trójki w rankingu ATP. To był mój drugi występ przeciwko Nadalowi, ale za pierwszym razem byłem bardzo zdenerwowany. Tym razem wprost przeciwnie ani wychodząc na kort, ani dzień przed meczem. To mogło odegrać pewną rolę" - tłumaczył Paul.