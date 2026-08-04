Niespodzianka w meczu Majchrzaka z legendą. Wszystko jasne już po dwóch setach

Kamil Majchrzak (67. ATP) posiadał dłuższą przerwę po Wimbledonie. Pojawił się dopiero podczas turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Odniósł tam cenne zwycięstwo, pokonując bez straty seta Tommy'ego Paula. Później nasz reprezentant mierzył się z Taylorem Fritzem. Amerykanin pewnie kontrolował spotkanie i odniósł zasłużony triumf 6:3, 6:4. Później tenisista z USA pognał po tytuł w całej imprezie. Panowie znaleźli się także na kolizyjnej ścieżce w tysięczniku w Montrealu, ale dopiero w czwartej rundzie.

Najpierw Majchrzak musiał się zmierzyć z francuską legendą - Gaelem Monfilsem. Kończący po tym sezonie karierę 39-latek otrzymał dziką kartę otrzymał od organizatorów zmagań. W ostatnich tygodniach nie widzieliśmy go na korcie. Swój poprzedni pojedynek rozegrał ponad dwa miesiące temu. 25 maja przegrał w premierowej fazie Roland Garros ze swoim rodakiem - Hugo Gastonem. Monfilsowi mogło zatem brakować ogrania meczowego. W rankingu ATP spadł na 347. miejsce. Kamil, jako faworyt spotkania, chciał to wykorzystać, ale z drugiej strony - musiał stawić czoła tenisiście, który nie miał nic do stracenia.

ATP Montreal: Kamil Majchrzak kontra Gael Monfils w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. W pierwszych minutach panowie dość pewnie utrzymywali własne podania. Ciekawiej zrobiło się w czwartym gemie. Wówczas doszło do walki na przewagi, ale ostatecznie Kamil nie posiadał żadnego break pointa. Nasz reprezentant wypracował sobie prowadzenie na returnie podczas szóstego rozdania, było 30-15. Mimo to Gael wciąż dotrzymywał kroku Polakowi. W siódmym gemie niespodziewanie nastała okazja na przełamanie dla Francuza - i już po pierwszej zrobiło się 4:3 dla 39-latka. Na koniec rozdania Majchrzak wyraźnie się pogubił, popełniał błędy.

Po zmianie stron Monfils próbował potwierdzić przewagę breaka. Prowadził 30-15, ale ostatnie słowo w ósmym rozdaniu należało do Kamila. Chwilę później nasz reprezentant mógł znaleźć się z przodu, miał piłkę na piąte "oczko". 30-latkowi znów brakło jednak pewności siebie, zwłaszcza w ataku i po nieudanej końcówce dał się przełamać. Przy stanie 5:4 Gael serwował po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Majchrzak do końca walczył o odrobienie strat, wygrał pierwsze dwie akcje na returnie. Decydujący głos trafił w ręce Francuza. Asem zakończył seta i zapisał go na swoim koncie wynikiem 6:4.

Na starcie drugiej części pojedynku obaj tenisiści pewnie utrzymali swoje podania, ale w trzecim gemie Majchrzak ponownie znalazł się pod presją. Na szczęście zdołał wrócić ze stanu 15-40 i dorzucił drugie "oczko". Podczas kolejnego rozdania przy serwisie Kamila doszło do zaskakującej sytuacji. Nasz reprezentant wypuścił z rąk prowadzenie 40-0, pojawiły się break pointy dla Monfilsa. Po trzeciej szansie Gael uzyskał przewagę przełamania. Po zmianie stron Polak mógł "odwdzięczyć się" tym samym, bowiem również wracał ze stanu 0-40 i posiadał okazję na 3:3.

Ostatecznie Francuz utrzymał jednak swoje podanie, a potem zyskał kolejnego breaka, nie tracąc ani jednego punktu na returnie. Przy stanie 5:2 blisko 40-letni zawodnik mógł zamykać spotkanie przy własnym serwisie. Majchrzak przedłużył rywalizację, dokładając trzecie "oczko" na swoje konto. Chwilę później Kamil obronił meczbola przy swoim podaniu i złapał kontakt z przeciwnikiem. Drugiej szansy przy własnym serwisie Monfils już nie zmarnował. Ostatecznie to legendarny francuski tenisista triumfował 6:4, 6:4. W drugiej rundzie ATP Masters 1000 w Montrealu zmierzy się z rozstawionym z "12" Learnerem Tienem.

Kamil Majchrzak Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gael Monfils Kena Betancur AFP

Learner Tien PAUL CROCK / AFP AFP





Taylor Fritz - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport