Turniej WTA 500 w Linzu, rozgrywany na tzw. mączce, wkracza w decydującą fazę. W grze o tytuł wciąż są trzy rozstawione tenisistki, w tym turniejowa "1", czyli Mirra Andriejewa, która o półfinał zagra z Soraną Cirsteą. Ostatnie ćwierćfinalistki poznaliśmy w czwartkowy wieczór - Anastazja Potapowa pokonała Tamarę Korpatsch, przed tym meczem rozegrano z kolei ciekawie zapowiadające się spotkanie Karoliny Pliskovej z Jekateriną Aleksandrową.

Aleksandrowa w Austrii przystąpiła do obrony tytułu wywalczonego przed rokiem, w Linzu czuje się zresztą doskonale (a przynajmniej na nawierzchni twardej, na której rozgrywano poprzednie edycje), bo w sumie docierała tam trzykrotnie do finału, chociaż dwa z tych meczów przegrała. Notowana na 13. miejscu w rankingu WTA tenisistka w ubiegłym roku zagrała zresztą w kilku finałach, ale tylko w Linzu udało jej się przypieczętować sukces.

Rosjanka w trwającym sezonie jedyny przyzwoity występ zaliczyła w Abu Zabi, gdzie dotarła do finału imprezy rangi WTA 500, w tym uległa Sarze Bejlek. W pozostałych występach zawodziła, tylko w Brisbane i Miami była w stanie wygrać po jednym meczu. Na przełamanie liczyła w Linzu, gdzie przecież czuje się tak dobrze.

Rozstawiona z "2" zawodniczka zmierzyła się z notowaną na dopiero 258. miejscu w światowym zestawieniu Pliskovą, która w 2017 roku była liderką rankingu WTA. Ostatni turniej wygrała w 2024 roku, później zmagała się z poważnymi problemami kostki, musiała przechodzić operacje. W 2025 roku rozegrała tylko trzy singlowe mecze, w trwającym sezonie wygrała po dwa spotkania w Australian Open i Dosze. W Katarze jednak skreczowała w trzeciej rundzie, jej kolejne występy ponownie stanęły pod znakiem zapytania. Na kort wróciła właśnie w Linzu, ale trudno było ją upatrywać w roli faworytki z Aleksandrową, nawet jeśli ta ostatnio nie zachwycała.

WTA Linz. Niespodzianka w meczu Pliskova - Aleksandrowa

Czeszka w Austrii wystąpiła dzięki chronionemu rankingowi i szansę wykorzystała, w pierwszej rundzie ograła Alaksandrę Sasnowicz. W drugiej zmierzyła się właśnie z Aleksandrową, która z racji rozstawienia zmagania zaczynała od tego etapu turnieju. I już na początku meczu zaskoczyła rywalkę.

Rosjanka już w drugim gemie serwisowym musiała bronić break pointów, ale nie udało jej się wyjść z opresji, podobnie jak przy stanie 3:1 dla rywalki. Dopiero w szóstym gemie, gdy Czeszka prowadziła już 4:1, Aleksandrowa wypracowała pierwsze okazje na przełamanie. Ale ich nie wykorzystała, Pliskova zdołała utrzymać serwis, a kilka minut później przypieczętowała zwycięstwo 6:1.

Drugi set był już nieco bardziej zacięty, Aleksandrowej udało się odrobić stratę przełamania i doprowadzić do stanu 2:2. Była liderka rankingu WTA znalazła się wówczas pod ścianą, bo musiała bronić trzech break pointów. Nie pozwoliła jednak na ponowne przełamanie, co było momentem zwrotnym w tym meczu. Sama po chwili bowiem wygrała gema serwisowego rywalki i z tak wypracowaną przewagą pewnie zmierzała po zwycięstwo. Niespodzianka stała się faktem po 60 minutach gry, Pliskova wygrała 6:1, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Donną Vekić.

Karolina Pliskova

Jekaterina Aleksandrowa

Jekaterina Aleksandrowa

