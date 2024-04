Wozniacki wróciła do tenisa po przerwie macierzyńskiej w sierpniu zeszłego roku. Od tego czasu jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał w Indian Wells, gdzie skreczowała jednak na początku drugiego seta meczu z Polką Igą Świątek .

Do Madrytu reprezentantka Danii, która obecnie jest klasyfikowana na 117. miejscu w rankingu WTA, dostała się dzięki "dzikiej karcie". W pierwszej rundzie jej rywalką była Errani.

To było szóste spotkanie pomiędzy obiema tenisistkami, ale pierwsze od sześciu lat.

Tenis. Mecz Wozniacki z Errani obfitował w przełamania

W pierwszym secie na dziewięć gemów w aż sześciu doszło do przełamania. Lepiej zaczęła mecz 33-letnia Wozniacki, która objęła prowadzenie 4:1, dwa razy odbierając serwis rywalce.

Z kolei druga partia rozstrzygnęła się w końcówce. Tam do przełamań także doszło hurtowo, ale w dziewiątym, 10. i 11. gemie. Tym razem dwa z nich padły łupem 36-letniej Włoszki, co zadecydowało o tym, że doprowadziła do remisu w setach.