Niespodzianka u progu US Open. Turniejowa "1" za burtą, triumf niedawnej rywalki Świątek

Jeszcze dziewięć dni temu mieliśmy okazję oglądać Soranę Cirsteę w batalii z Igą Świątek o ćwierćfinał WTA 1000 w Cincinnati. Nasza reprezentantka wygrała to spotkanie 6:4, 6:3 i zameldowała się w najlepszej "8" zmagań w stanie Ohio, a później pognała po drugi w tym sezonie tytuł. Z kolei Rumunka udała się na turniej rangi "250" do Cleveland. Z racji swojej niskiej pozycji w rankingu, musiała przedzierać się przez eliminacje. Poradziła w nich sobie bez większego problemu, a później w kolejnych etapach głównych rozgrywek potwierdzała, że jej wysoka forma w Cincinnati nie była dziełem przypadku.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, 112. rakieta świata rywalizowała o awans do półfinału zmagań w Cleveland. Jej przeciwniczką okazała się 19. zawodniczka kobiecego zestawienia - Ludmiła Samsonowa. Rosjanka, która została rozstawiona z "1", przystępowała do spotkania w roli faworytki. Mimo to zeszła z kortu jako pokonana. 35-latka sprawiła niespodziankę i zameldowała się w najlepszej "4" rozgrywek WTA 250.

WTA Cleveland: Sorana Cirstea pokonała Ludmiłę Samsonową w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Cirstei. Na początku panie dość pewnie utrzymywały swoje podania. Na pierwsze break pointy trzeba było zaczekać aż do czwartego gema. Wówczas Sorana posiadała dwie okazje z rzędu na 3:1, ale Samsonowa zdołała wyjść ze stanu 15-40 i doprowadziła do wyrównania. W dalszej fazie panie toczyły wyrównaną rywalizację. Podczas ósmego rozdania Rumunka wypracowała sobie następną okazję na przełamanie, ale Ludmiła wciąż zachowywała własne podania. Przełom nastąpił w dziesiątym gemie - w momencie, gdy Rosjanka broniła się przed przegraniem premierowej odsłony. Wówczas 25-latka doczekała się setbola. Już pierwsza okazja przy serwisie turniejowej "1" została zamieniona przez Cirsteę w zwycięstwo 6:4 w premierowej partii.

Samsonowa próbowała zareagować na te wydarzenia na starcie drugiej części pojedynku. W gemie otwarcia doczekała się nawet pierwszego break pointa, ale Sorana wyszła z opresji i rozpoczęła seta od prowadzenia. Po zmianie stron Rumunka wywalczyła przełamanie do 15 i przejęła całkowitą kontrolę nad wydarzeniami. Rosjanka nie zdołała już odrobić strat - co więcej, jeszcze raz dała sobie odebrać serwis, podczas szóstego rozdania. Chwilę później Cirstea domknęła pojedynek, wygrywając 6:4, 6:1. Tym samym Sorana awansowała do półfinału WTA 250 w Cleveland, gdzie zagra z Anastazją Zacharową.

Sorana Cirstea BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Ludmiła Samsonowa AFP

Iga Świątek Matthew Stockman AFP