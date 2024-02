Mirra Andriejewa pierwszy raz szerokiej publiczności tenisowej z dobrej strony pokazała się podczas turnieju Roland Garros 2023, więc praktycznie rok temu. Wówczas młoda Rosjanka dotarła do trzeciej rundy imprezy, która dla Polaków zakończyła się wyśmienicie, bo wygrała je Iga Świątek , pokonując w finale Czeszkę Karolinę Muchovą .

Dla Andriejewy tamten turniej był początkiem drogi do tenisowej sławy. Tę niewątpliwie już osiągnęła, bo mówi się o niej naprawdę bardzo dużo, a wciąż ma zaledwie 16 lat. Po Roland Garros przyszła czwarta runda Wimbledonu i ten sam wynik młoda tenisistka osiągnęła podczas tegorocznego Australian Open .

"Złote dziecko" odpada z turnieju w Dubaju. Duża niespodzianka

Całkiem niezły początek roku dla 16-letniej tenisistki. Po turnieju w Melbourne Andriejewa nie grała aż do rywalizacji w wietrznej atmosferze podczas turnieju w Dubaju. W pierwszym meczu tego turnieju rangi WTA 1000 Andriejewa trafiła na zajmującą 65. miejsce 22-letnią Amerykanką Peyton Stearns .

Faworytką tego starcia była oczywiście Andriejewa, która w rankingu WTA zajmuje obecnie 33 lokatę. Różnica jest więc wyraźna. Nie było jej jednak widać tym razem na korcie. Spotkanie pierwszej rundy rozpoczęło się dla Andriejewy najgorzej, jak tylko mogło. Już przy pierwszej okazji straciła bowiem swoje podanie i przegrywała 0:2. Następne podanie obroniła, ale dwa kolejne straciła i przegrała 2:6 w 40 minut. Od tego momentu to Rosjanka była na musiku i musiała gonić.

Trzeba przyznać, że udało jej się to bardzo dobrze. W drugim secie bowiem to tylko młodsza z tenisistek przełamywała swoją rywalkę. Efekt był identyczny, jak w poprzednim secie. Tym razem Andriejewa wygrała 6:2. Wszystko było otwarte przed trzecią partią. Szybko temat zamknęła jednak Amerykanka, która przełamała oba podania Andriejewy i błyskawicznie doprowadziła do wyniku 5:0. Przewagi nie roztrwoniła i wygrała 6:1, eliminując "złote dziecko" z turnieju.