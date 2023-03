Niespodzianka na starcie. Przegrała swój serwis i... poddała mecz

Mająca rosyjskie korzenie, lecz wychowana w USA Amanda Anisimova to triumfatorka juniorskiego US Open z 2017 roku. Już w "dorosłym" tenisie potrafiła dotrzeć do półfinału Rolanda Garrosa (2019), czy ćwierćfinału Wimbledonu (2022), a na koncie ma też dwa wygrane turnieje WTA: w Bogocie (2019) oraz Melbourne (2022). Najwyżej w rankingu była notowana na 21. pozycji. Obecnie jest 35.