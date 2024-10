Tenis. Alcaraz przegrał w Paryżu z Umbertem. Możliwa wielka zmiana na szczytach rankingu

Później Ugo Humbert w wymownych słowach skomentował to, co wydarzyło się na paryskim korcie.

- To najwspanialsze zwycięstwo w mojej karierze i najlepszy moment, jaki przeżyłem na korcie. To niesamowite. Dokładnie po to trenowałem i po to ćwiczyłem przez całą karierę. I właśnie te słowa powtarzałem sobie w trakcie trzeciego seta - stwierdził francuski tenisista.