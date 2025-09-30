Iga Świątek do turnieju WTA 1000 w Pekinie przystąpiła kilka dni po triumfie w Seulu, co stawia ją w gronie faworytek do wygrania "tysięcznika". Polka, która pod nieobecność Aryny Sabalenki jest najwyżej rozstawioną zawodniczką, od początku zmagań potwierdza, że jest w bardzo dobrej formie.

W pierwszej rundzie 24-latka miała wolny los, w drugiej rozbiła Yue Yuan (6:0, 6:3), kapitalnie rozpoczęła też mecz z Camilą Osorio, ogrywając ją na start 6:0. Na początku drugiej partii Kolumbijka skreczowała z powodu problemów zdrowotnych, Świątek tym samym zameldowała się w czwartej rundzie, w której zmierzy się z Emmą Navarro.

Podczas gdy Polka czeka na swój kolejny mecz (ten zostanie rozegrany w środę), poznaliśmy pierwsze ćwierćfinalistki turnieju. Jako pierwsza awans przypieczętowała Coco Gauff, która nie bez problemów, ale pokonała Belindę Bencić. Rywalkę rozstawionej z "2" Amerykanki wyłonił z kolei mecz Evy Lys z McCartney Kessler.

WTA Pekin. Eva Lys zmierzyła się z McCartney Kessler

Lys chiński turniej rozpoczęła od mocnego uderzenia, bo w pierwszej rundzie wręcz zdeklasowała Ruien Zhang. Później pokonała Ivę Jovic, a w trzeciej rundzie sprawiła niespodziankę, bo wyeliminowała Jelenę Rybakinę. Kessler z kolei na start poradziła sobie z Han Shi, później pokonała Elise Mertens, z kolei w meczu trzeciej rundy z Barborą Krejcikovą prowadziła już 3:0 w trzecim secie, gdy Czeszka skreczowała.

Początek meczu należał do notowanej na 39. miejscu w rankingu WTA Kessler, która przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, po chwili bez straty punktu obroniła podanie i prowadziła już 2:0. Lys (66. w rankingu) odpowiedziała jednak przełamaniem powrotnym, a gra się wyrównała. Niemka postawiła się Amerykance też w ostatnim gemie, miała nawet dwa break pointy, jednak finalnie to rywalka była górą. Kessler wykorzystała trzecią piłkę setową i wygrała 6:4.

Przebieg drugiej partii można określić jednym słowem: demolka. Set, który trwał zaledwie 31 minut, przebiegał pod dyktando Lys. 23-latka urodzona w Kijowie, ale reprezentująca Niemcy, pewnie wygrywała kolejne gemy i prowadziła już 4:0. Kessler odpowiedziała jednym przełamaniem, ale to był szczyt jej możliwości, bo w następnych akcjach dominowała Lys, pieczętując zwycięstwo 6:1.

Początek trzeciej partii był wyrównany. Najpierw Lys wykorzystała czwartego break pointa i przełamała Kessler, za chwilę Amerykanka odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Kolejne gemy były już jednak popisem Niemki, która budowała przewagę i prowadziła już 5:1. Amerykankę stać było tylko na obronę podania w siódmym gemie, po chwili to rywalka cieszyła się z wyniku 6:2 i triumfu w całym, trwającym 129 minut meczu (4:6, 6:1, 6:2).

Dla Lys zwycięstwo nad Kessler oznacza życiowy sukces - jak ogłoszono na profilu WTA w X (dawny Twitter), Niemka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000. Tam czeka ją trudne zadanie, bo Gauff, obok Świątek, jest jedną z faworytek. Triumfatorka tego meczu z Polką będzie mogła zmierzyć się dopiero w finale turnieju w Pekinie.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

McCartney Kessler Bai Xuefei/Xinhua via AFP AFP

Eva Lys PAUL CROCK / AFP AFP

Eva Lys ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI AFP