Pierwszym skandalem związanym z finałowym meczem turnieju WTA 1000 w Rzymie jest jego termin. Zawodniczki musiały rozegrać swój mecz o trofeum godzinę przed północą , co zdecydowanie nie spodobało się ani im, ani kibicom.

Mecz zakończył się przedwcześnie, ponieważ przed drugim setem Anhelina Kalinina skreczowała i nie była w stanie kontynuować gry. W konsekwencji to Jelena Rybakina wygrała Italian Open 2023. Kazaszka urodzona w Rosji w podobnych okolicznościach odniosła zwycięstwo nad Igą Świątek - Polka również doznała kontuzji w trakcie pojedynku.

Finał turnieju WTA w Rzymie był festiwalem błędów

"Co tu dzieje się z tą prezentacją? Również f akt, że kobiety grają finał turnieju WTA 1000 o północy, jest obrzydliwością!" - skomentowała Stubbs. "Najpierw ogłosili zwycięzcę!?? I zapomnieli o drugim miejscu! Kocham Włochy, ale nie jest to najlepiej zorganizowany turniej!" - dodała Australijka.

Przeczytaj scenariusz, przekaż czek, a następnie trofeum i pozwól zawodnikom mówić! Grazie! Oficjalnie jest to najgorsza prezentacja trofeum, jaką kiedykolwiek widziałam

Finalistka obnażyła kłamstwo organizatorów turnieju

Okazuje się jednak, że to nie koniec problemów związanych z finałem singla kobiet. Organizatorzy początkowo twierdzili, że chcieli przenieść mecz pomiędzy Rybakiną a Kalininą na niedzielę, ale na to nie zgodziły się same zawodniczki. Kalinina na konferencji prasowej przedstawiła jednak swoją wersję wydarzeń, która prezentuje się zgoła inaczej.