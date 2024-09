Niesłychane, 777. miejsce w rankingu i triumf w ATP. Wielki powrót mistrza US Open

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że kariera 35-letniego Marina Cilicia dobiega końca. A to przecież wielka gwiazda, trzykrotny finalista w Wielkich Szlemach, mistrz US Open sprzed dekady. Tyle że urazy kolana i kolejne operacje sprawiły, że doświadczony Chorwat znalazł się w skrajnie trudnej sytuacji. Nie poddał się, miesiąc temu wrócił do gry w challengerach, we wtorek w Hangzhou wygrał turniej ATP 250. To jego 21. taki triumf w karierze, zarazem historyczny. A to a sprawą jego 777. pozycji na liście ATP.