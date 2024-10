Niesamowity wynik w tenisowym tourze. W pogoni za Igą Świątek

Iga Świątek nie wystąpiła w żadnym turnieju na Dalekim Wschodzie. Polka ostatni mecz rozegrała na początku września jeszcze w wielkoszlemowym US Open. Za to jedną z wygranych tych imprez, szczególnie w Chinach, jest Cori Gauff. Jej bilans w Państwie Środku to, 92,9 procent wygranych meczów. Najlepsza w takim zestawieniu odnośnie występów w jednym kraju jest 23-letnia raszynianka.