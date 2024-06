Niesamowity wyczyn pogromczyni Sabalenki. Ta sztuka nie udała się nawet Świątek

Środa to dzień potężnych sensacji w Rolandzie Garrosie. Najpierw w ćwierćfinale singla kobiet niespodziewanie odpadła Jelena Rybakina, która uległa Paolini 2:6, 6:4, 4:6. Po nich na kort weszły Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa. Mimo że Rosjanka spisywała się znakomicie we wcześniejszych meczach, to jednak wiceliderka rankingu WTA była murowaną faworytką. 17-latka pokazała jednak, że za nic ma sobie różnicę 35. pozycji, które dzielą ją od drugiej rakiety świata.

Reklama