Niesamowity mecz wielkiej rywalki Świątek. Sensacja była o krok

Ons Jabeur miała ostatnio ciężki okres. Po kolejnym przegranym wielkoszlemowym finale zdarzyła jej się kontuzja , która wyeliminowała ją z turnieju w Montrealu. Mimo to Tunezyjka przystąpiła do rywalizacji w Cincinnati, gdzie była jedną z faworytek całych zmagań.

Niesamowity mecz rywalki Świątek. Thriller na korcie

Tunezyjka serwowała po mecz, ale ponownie dała się przełamać. Ukrainka wykorzystała swoją szansę i doprowadziła do wyniku 6:6, a w tie-breaku nie dała rywalce szans, zwyciężając 7:2 i doprowadzając do trzeciej partii.

Tam wydarzyła się, przynajmniej na początku, prawdziwa katastrofa dla Jabeur, której gra kompletnie się posypała. Tunezyjka zaczęła od dwóch strat własnego podania, potem co prawda sama przełamała rywalkę, ale chwilę później ponownie przegrała swojego gema serwisowego i szybko zrobiło się 5:1 dla Kalininy. Tunezyjka jednak pokazała niesamowitą wolę walki, wygrała pięć kolejnych gemów i to ona tym razem doprowadziła do tie-breaka, którego także wygrała 7:2, a całe spotkanie 2:1.