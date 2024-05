Niesamowity mecz w Rzymie. Hurkacz "pomógł" rywalowi, w tle jest także Rosjanin

Hurkacz, dziewiąty na liście ATP, po raz pierwszy dotarł w Rzymie do ćwierćfinału. We wcześniejszych rundach pokonał m.in. byłego lidera rankingu Hiszpana Rafaela Nadala i turniejową "17" Argentyńczyka Sebastiana Baeza .

26-letni Amerykanin zajmuje 16. miejsce w światowym zestawieniu. W drodze do pierwszego w karierze ćwierćfinału w stolicy Włoch wyeliminował m.in. czwartego tenisistę listy ATP i obrońcę tytułu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa , który jest czwarty w rankingu.

I okazuje się, że to Paul po raz pierwszy w karierze pokonał po kolei dwóch zawodników z czołowej "10" tego zestawienia.

Zacząłem jednak bardziej szukać forhendu, uderzać mocniej i grać z nieco większą intensywnością. To prawdopodobnie było kluczem w ostatecznym rozrachunku

Premierowa odsłona była nierówna z obu stron, tenisiści często się mylili, jednak lepiej tę grę błędów od początku wykorzystywał Paul. Trzykrotnie przełamał Hurkacza, natomiast dwukrotnie sam stracił podanie. Kluczowa dla wyniku tej partii okazała się jedna z akcji w dziesiątym gemie, gdy piłka po odbiciu wrocławianina zatrzymała się na siatce, po czym przetoczyła na drugą stronę tak, że Amerykanin nie miał szans do niej dobiec i został przełamany. Taki obrót sprawy mocno go zdenerwował, co dodało mu motywacji. Od tego momentu zdobył siedem punktów, a przegrał tylko jeden.