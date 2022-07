Niesamowity koszmar Polaka! Finał Wimbledonu był już o krok

Mecz rozpoczął się po myśli polsko-czeskiej pary, która już w trzecim gemie przełamała rywali. W kolejnym gemie to Debru oraz Inchauspe mieli break pointy, ale Pieczkowski do spółki z Mensikiem zdołali się wybronić.

Polak i Czech ciągle utrzymywali przewagę przełamania, a w dziewiątym gemie Francuzi znów stracili serwis, przegrywając tym samym pierwszego seta.

W drugiej partii górą byli jednak Debru i Inchauspe, przez co o awansie musiał zdecydować super tie-break. Po zaciętej walce wygrali go Francuzi i to oni zagrają w finale.

Wimbledon 2022. Finał juniorskiego debla nie dla Olafa Pieczkowskiego

O drugie miejsce w finale powalczą Hiszpanie - Martin Landaluce i Pedro Rodenas oraz amerykański duet, który utworzą Sebastian Gorzny i Alex Michelsen.

Pieczkowski/Mensik - Debru/Inchauspe 6:3, 6:7 (4-7), 10-12

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

