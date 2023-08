Niesamowity bój o półfinał w Montrealu. Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę

Pegula vs Gauff - zaczęło się od "trzęsienia"

19-latka prowadziła więc w secie 5:3 i serwowała, zatem posiadała w ręku wszystkie karty pozwalające jej myśleć o doprowadzeniu do wyrównania w całym meczu. W tym momencie nastąpił jednak kolejny zwrot akcji, wcale zresztą nie ostatni. Tym razem to Pegula przełamała Gauff, a że po chwili poszła za ciosem przy własnym podaniu, w secie znów był remis. Co więcej, wydawało się, że starsza z Amerykanek po odrobieniu strat postara się o kolejne przełamanie (prowadziła już 30:0 przy podaniu Gauff), jednak to jej rodaczka wygrała cztery kolejne piłki z rzędu, by w jeszcze następnym gemie wykorzystać już pierwszą piłkę setową.