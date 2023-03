Niesamowite zagranie Sabalenki. "Chyba żartujesz"

- To był niesamowity występ w moim wykonaniu. Myślę, że grałam dzisiaj naprawdę świetny tenis . Jestem bardzo zadowolona z poziomu, zwłaszcza przeciwko takiej zawodniczce jak Barbora. Mecze przeciwko niej zawsze są bardzo ciężkie - powiedziała po wygranej z Czeszką Aryna Sabalenka.

W trakcie spotkanie zdarzyło jej się kilka zagrań, po których komentatorzy aż cmokali z zachwytu. Jednym z nich był backhand, zagrany bez patrzenia, jak podania w NBA albo zagrania Ronaldinho, nazywane "no look pass". W wykonaniu Sabalenki był to "no-look backhand".