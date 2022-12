W sobotę rano Magdalena Fręch awansowała do finału, który był dla niej priorytetem - w grze pojedynczej. I uczyniła to bez walki na korcie, bo jej przeciwniczka, Słowaczka Viktória Kužmová, oddała pojedynek walkowerem. Już w tym momencie Polka ma zapewniony awans na co najmniej 105. miejsce w rankingu WTA. Jeśli wygra finał z Elsą Jacquemot z Francji, wróci do czołowej setki rankingu.