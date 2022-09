Niesamowite sceny po meczu sióstr Williams. To mógł być ostatni raz

Występ sióstr Williams na US Open był jednym z większych wydarzeń dla amerykańskiej publiczności, choć obie tenisistki są już zdecydowanie bliżej sportowej emerytury niż szczytowej formy. Mimo to fani licznie stawili się na ich spotkaniu z czeskim duetem Lucie Hradecka/Linda Noskova.

Jak się okazało, był to pierwszy i zarazem ostatni mecz Sereny i Venus Williams na tym turnieju, bo Czeszki okazały się lepsze i wygrały to spotkanie w dwóch setach 7:6(7-5), 6:4. Wiele wskazuje na to, że był to ostatni wspólny występ tych dwóch wybitnych tenisistek, które wygrały razem czternaście wielkoszlemowych turniejów w deblu.

Dlatego amerykańska publiczność zgotowała im owację na stojąco, a Serena i Venus schodziły z kortu przy ogłuszających brawach. Kibice, nawet mimo porażki z Czeszkami, doskonale pamiętają, ile pięknych chwil dostarczyły im obie siostry i ile wspaniałych emocji przeżyli dzięki nim. Wszystko jednak kiedyś się kończy i ta wspaniała podróż również nieuchronnie zbliża się do mety.