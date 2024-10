Aryna Sabalenka jest ostatnimi czasy w tak wyśmienitej formie, że na wielu polach walczy lub już wywalczyła miano najlepszej. Póki co jest jeszcze druga w rankingu WTA, w którym zbliża się do Igi Świątek, ale nie ma sobie równych w kilku ciekawostkowych zestawieniach, jak chociażby w procencie wygranych na chińskich kortach (trwa turniej w Pekinie, a przed tourem za kilka dni impreza w Wuhan) czy statystyce mocy forhendów.

- Widziałam statystyki i nie mogę uwierzyć, że jestem najszybsza. Czuję się trochę niekomfortowo, będąc na szczycie i uderzając mocniej niż ci goście (czołówka ATP - red.) - powiedziała cytowana przez "The Telegraph". Teraz głos w temacie dla "The Tennis Gazette" zabrał jej szkoleniowiec Anton Dubrow.

Trener Sabalenki: "Czasem Aryna ma więcej czasu i może przyspieszyć"

- Składa się na to wiele czynników. Przede wszystkim Aryna trenuje to i doskonale rozumie, czego potrzebuje, staramy się iść w tym kierunku (dużej mocy uderzenia - red.). Staramy się przenosić wszystko, co dzieje się na meczu do treningu, aby robiła wszystko automatycznie. Po drugie, dziewczyny uderzają bardziej miękko. Czasami Aryna ma przez to więcej czasu i może przyspieszyć. Do tego mężczyźni mają dłuższe mecze. Będą zarządzać siłami, rozumiejąc że możliwe jest rozegranie aż pięciu setów. A jeśli od razu zaczęliby mocno uderzać, czy byliby w stanie utrzymać ten poziom w dalszej części spotkania? - zastanawiał się trener.