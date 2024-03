Niesamowita wiadomość zza oceanu, Polka w finale turnieju WTA. I to w jakim stylu

Turniejowa "1" pokonana. Katarzyna Kawa zagra o pierwszy tytuł WTA 250 w karierze

Przez pierwsze sześć gemów drugiego seta nie doszło do żadnego przełamania, chociaż okazji nie brakowało. W siódmym gemie nastąpił przełom. Doszło do trzech przełamań z rzędu, w tym dwóch na korzyść Kawy i Schoofs. Przy stanie 5:4 Polka i Holenderka ponownie serwowały po zwycięstwo w secie. Chociaż rywalki miały 30-15, to ostatnie trzy punkty drugiej partii powędrowały na konto Katarzyny i Bibiane , kończąc tym samym partię rezultatem 6:4.

Finałowymi rywalkami będą Olivia Gadecki i Olivia Nicholls. Dla Katarzyny Kawy to szansa na pierwszy tytuł WTA 250. Do tej pory dwukrotnie była w finałach turniejów o takiej randze (raz w singlu, raz w deblu), ale ani razu nie udało się przechylić szali na swoją korzyść. Tym razem nadarza się idealna okazja, by to zmienić. Udany występ w Austin zagwarantował już Polce powrót do najlepszej "100" rankingu deblistek.