Niesamowita Venus Williams! Księga rekordów Guinnessa czeka na Amerykankę

Gdy we wrześniu podczas US Open młodsza z sióstr Williams Serena kończyła karierę, Venus nie chciała jeszcze decydować o swojej przyszłości . "Kocham tenis, chciałabym dalej grać. Dam wam znać, kiedy znów wystąpię - mówiła wtedy starsza z sióstr, która w czerwcu skończyła 42 lata.

Wyjątkowy rok dla Venus Williams, bez choćby jednego turniejowego sukcesu

To był dla niej bardzo ciężki sportowo okres - na korty wróciła bowiem po rocznej przerwie i zawsze, w singlu, schodziła pokonana. Przegrała pierwsze pojedynki w Waszyngtonie, Toronto, Cincinnati i US Open, a jedynie Karolínę Plíškovą można było zaliczyć do rywalek ze światowej czołówki. Był to pierwszy rok w zawodowej karierze, w której Venus nie wygrała żadnego rankingowego meczu. W efekcie spadła na 1003. miejsce na liście WTA, ale kilkanaście dni temu tenisowy świat obiegła informacja, że słynna Amerykanka dostała tzw. dziką kartę do Australian Open. Ze swoim rankingiem 42-letnia zawodniczka nie miałaby szans nawet na start w kwalifikacjach.