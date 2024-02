Nieprawdopodobny występ Kamila Majchrzaka. Co za powrót w wykonaniu Polaka

Mimo tego obejrzeliśmy tego dnia jeszcze jedno spotkanie, w którym swoją szansę otrzymał Kamil Majchrzak. Dla 28-letniego zawodnika jest to powrót do kadry po ponad rocznej przerwie. Ostatni występ zaliczył we wrześniu 2022 roku podczas spotkania z reprezentacją Indonezji. Później zaliczył jednak 13-miesięczną dyskwalifikację z powodu nieświadomego zażycia substancji zabronionych przepisami antydopingowymi. Od początku tego sezonu zalicza udany powrót do rywalizacji i doczekał się powołania do drużyny narodowej z rąk kapitana - Mariusza Fyrstenberga.