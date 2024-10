Zbliżający się wielkimi krokami turniej WTA Finals zapowiada się znakomicie i to pomimo faktu, że to nie Iga Świątek, zaś Aryna Sabalenka przystąpi do niego jako liderka rankingu WTA. Białorusinka oficjalnie wyprzedziła Polkę, która od czasu nieudanego US Open sukcesywnie rezygnowała z udziału w kolejnych turniejach.