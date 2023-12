Grudzień to miesiąc przygotowań dla najlepszych tenisistek i tenisistów do nowego sezonu. Jak się okazuje - nie brakuje jednak ciekawych starć. Do jednego z nich doszło na polskiej ziemi. Chociaż nasz kraj pożegnał się na ten moment z turniejem rangi WTA 250, to w piątek w Kozerkach odbył się mecz, który spokojnie mógłby mianować do finałowego pojedynku w takich zmaganiach. Po emocjonującym starciu dwóch zawodniczek z TOP 40 rankingu WTA triumfowała Ukrainka - Marta Kostiuk.