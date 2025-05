Spośród ośmiu par czwartej rundy WTA 1000 w Rzymie, mecz Peyton Stearns z Naomi Osaką zapowiadał się teoretycznie najmniej ciekawie. Tylko w tym starciu, zaczynającym dzień na Campo Centrale, nie było zawodniczek z TOP 20 rankingu WTA, choć przecież Japonka to czterokrotna wielkoszlemowa mistrzyni i była liderka światowej listy. Korty ziemne nie były jednak dotąd jej atutem, dopiero tydzień temu wygrała na nich swój pierwszy turniej w karierze.

WTA Rzym. Peyton Stearns - Naomi Osaka, mecz o ćwierćfinał Italian Open

Wtedy presja trochę zaszkodziła, Japonka uzyskała szansę na odrobienie strat. I zepsuła ją mając akcję ze swojego mocniejszego bekhendu. - Graj jej przez forhend. Przez forhend - wołał z trybun do Stearns jej nowy trener Blaž Kavčič. A później przypominał to co kilka lub kilkanaście minut.