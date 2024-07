Niepokojące wyznanie finalistki Wimbledonu. I to tuż po zwycięstwie

Ons Jabeur grała w dwóch poprzednich finałach Wimbledonu, a chociaż w ostatnich turniejach na trawie nie zachwycała, to i tak jest poważną kandydatką do osiągnięcia dobrego wyniku na londyńskich kortach. Problem w tym, że tunezyjska tenisistka wciąż boryka się z poważnym problemem, co potwierdziła podczas konferencji prasowej po wygranym meczu drugiej rundy z Robin Montgomery.