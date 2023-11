Nie od dziś wiadomo, że Wimbledon cieszy się ogromną estymą wśród fanów tenisa z całego świata. Wiele wybiera wówczas Wielką Brytanią jako swoją destynację turystyczną, chcąc zameldować się na londyńskich kortach. Jak się jednak okazuje, niesłabnące zainteresowanie, a także prestiż wydarzenia nie są wystarczające, by wprowadzić w życie kilka gruntownych zmian i modyfikacji.

Od dłuższego czasu planowano modernizację, a także rozbudowę Wimbledonu. Niestety, ale wiele wskazuje na to, że plany zakładające budowę 38 kortów, a także nowoczesnego stadionu mogącego pomieścić aż 8000 tysięcy osób będą musiały zostać odłożone w czasie .

We wtorek 21 listopada organizatorzy wielkoszlemowego turnieju otrzymali bardzo złe wieści. All England Club (AELTC) zostało poinformowane, że Rada Miejska Wandsworth odrzuciła oficjalny plan rozbudowy Wimbledonu. Jak można się spodziewać, jest to ogromny cios dla wszystkich fanów tenisa w najlepszym światowym wydaniu.