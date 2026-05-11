Niepokojące wieści ws. Sabalenki. Wydała oświadczenie po sensacyjnej porażce

Katarzyna Pociecha

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Aryna Sabalenka z przykrością potwierdza, że nie tak wyobrażała sobie swoją przygodę z trwającym właśnie turniejem w Rzymie. Wcześniej media obiegły doniesienia o problemach zdrowotnych, z jakimi już w trakcie meczu z Soraną Cristeą miała zmagać się Białorusinka. A przecież wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Roland Garros.

Nie w ten sposób Aryna Sabalenka wyobrażała sobie udział w turnieju w Rzymie. Co prawda początkowo wszystko szło po jej myśli i wygrała z Barborą Krejcikovą 6:2, 6:3, lecz przez następną rundę już nie przebrnęła. Po trzysetowym, trwającym ponad dwie godziny, boju z Soraną Cristeą to Białorusinka zeszła z kortu jako przegrana, co jest niemałą sensacją.

Jeszcze w trakcie meczu liderka rankingu WTA musiała skorzystać z przerwy medycznej, co mogło zaniepokoić jej fanów. Po wszystkim przyznała, że istotnie ma pewne problemy zdrowotne. Co konkretnie ją boli? "To prawdopodobnie dolny odcinek pleców, połączony z biodrem. To trochę ogranicza mnie w pełnym obrocie" - wyjaśniła. Od razu dodała, co teraz - jej zdaniem - powinno się wydarzyć, by jej się poprawiło.

Chyba po prostu weźmiemy kilka dni wolnego, przeznaczymy czas na regenerację. Wierzę, że to zadziała
- zaopiniowała.

To nie wszystko, bowiem Sabalenka zabiera głos jeszcze raz, w mediach społecznościowych. Opublikowała nowy wpis, w którym podsumowała to, co chwilę temu z jej udziałem wydarzyło się w Rzymie.

Sensacja z Sabalenką w Rzymie. Nowy wpis

"Nie każda historia kończy się tak, jakby się tego chciało, lecz każdy rozdział czegoś uczy. Rzymie, dziękuję za wyrazy miłości. Ciao bella, do zobaczenia wkrótce" - napisała Aryna Sabalenka w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, opatrzonym jej zdjęciem z turnieju Internazionali d'Italia 2026.

Sabalenka ma teraz dwa tygodnie na próbę dojścia do pełni sił. 24 maja na dobre rozpoczynają się bowiem zmagania w ramach wielkoszlemowego turnieju Roland Garros w Paryżu. Rywalizacja potrwa do 7 czerwca, a Białorusinka ma czego bronić. Przed rokiem co prawda nie wygrała, ale dotarła aż do finału, dzięki czemu do rankingu WTA dopisano jej 1300 punktów.

Obecnie Aryna lideruje w notowaniu z 10 110 pkt na koncie. Druga jest Jelena Rybakina (8 555 pkt), a trzecia Iga Świątek (6 948). Po najnowszej aktualizacji przewidzianej po zakończeniu zmagań we Włoszech dystans między Sabalenką a pozostałymi tenisistkami najpewniej się zmniejszy. Jej główne rywalki - Kazaszka i Polka - grają dalej i niebawem staną przed szansą na podreperowanie swoich rankingowych kont.

Aryna Sabalenka podczas turnieju w Rzymie
W trakcie ostatniego meczu Sabalenka musiała skorzystać z przerwy medycznej
Aryna Sabalenka podczas turnieju w Rzymie
