Niepokojące wieści, polski as znów poległ. Co dalej z igrzyskami?

3 sierpnia 2024 roku na kortach Rolanda Garrosa odbędzie się finał rywalizacji deblowej podczas olimpijskich zmagań. Czy taką szansę dostanie w ogóle polski debel, tego jeszcze nie wiemy . Parę z dużym potencjałem mogliby stworzyć Hubert Hurkacz i Jan Zieliński , udowodnili to już w kilku turniejach. Tyle że ten pierwszy już potwierdził, że w stolicy Francji wystąpi z Igą Świątek w grze mieszanej , a do tego jeszcze ma singla. Kolejny turniej mógłby być już zbyt dużym wyzwaniem .

Igrzyska olimpijskie? Pewną grę w deblu ma dziesięciu pierwszych graczy z rankingu

Tyle że w najbliższym notowaniu z tej dziesiątki wypadnie, a co gorsza - do tego rankingu nie będą już się liczyły sukcesy osiągane w ostatnich miesiącach z Hugo Nysem, czyli finał Australian Open i zwycięstwo w Mastersie w Rzymie. To one wywindowały Polaka na siódme miejsce, a kolejnych wartościowych rezultatów na razie nie widać.