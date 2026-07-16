"Mimo wyraźnej poprawy stanu zdrowia i postępów w rehabilitacji kostki, po konsultacjach z zespołem medycznym podjęta została decyzja o kontynuowaniu leczenia i wstrzymaniu powrotu do rywalizacji. Obecnie najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie urazu oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie" - napisał klub BKT Advantage Bielsko-Biała w mediach społecznościowych.

Machovsky ws. Chwalińskiej: Myślałem, że z tej kontuzji wyjdzie szybciej

"Wiemy, jak bardzo Maja czekała na możliwość ponownego występu na kortach ziemnych w Hamburgu, dlatego decyzja o wycofaniu się z turnieju nie była łatwa. Wierzymy jednak, że cierpliwość i konsekwentna rehabilitacja pozwolą jej wrócić do rywalizacji w jak najlepszej formie" - dodano.

Wpis klub z Pogórza Śląskiego zwieńczył zdaniem, popartym nadzieją, że już wkrótce będzie mógł przekazać dobre wiadomości dotyczące powrotu Chwalińskiej na kort.

Interia skontaktowała się z głównym trenerem Mai Chwalińskiej, Czechem Jaroslavem Machovsky'm. Szkoleniowiec zapytany, na ile decyzja o rezygnacji ze startu w turnieju w Hamburgu została podjęta z bólem serca i czy ważono argumenty, odparł:

- Jako że kostka jeszcze w stu procentach nie jest w porządku, w drużynie podjęliśmy decyzję rozsądną, żeby nie sprawić, że za chwilę będzie gorzej. Jak mówię, teraz nie jest bardzo źle, ale jeszcze nie jest wszystko na sto procent. Dlatego przygotowania Mai zmierzają już do powrotu na sezon na hardzie. I wierzę, że wtedy wszystko będzie już w pełni okay - powiedział.

Dodał, że na sprawę należało spojrzeć także w oparciu o fakt, w jakim momencie sezonu doszło do tego dylematu.

- Występ w Hamburgu miałby więcej sensu, jakby wcześniej dała radę wystąpić w Jassach. A tak weszłaby już tylko na jeden turniej na mączce, gdzie w dodatku bardzo dużo się biega i ślizga. Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowaliśmy, że byłby to zbyt wczesny powrót. Prawdę mówiąc myślałem, że z tej kontuzji wyjdzie szybciej, ale było to mocniejsze niż wszyscy myśleliśmy - nie ukrywa Machovsky. Zwłaszcza ostatnie zdanie jest bardzo wymowne.

Plan dla Mai Chwalińskiej: Od Toronto po US Open

Jaki zatem jest plan, jeśli chodzi o część sezonu na hardzie? Tutaj 60-letni trener także zagrał w pełni w otwarte karty, przedstawiając pełny scenariusz, o ile oczywiście przypadki losowe nie pokrzyżują szyków.

- Zaczynamy turniejem w Toronto, który rozpoczyna się 1 sierpnia (do 13 sierpnia - przyp.). Następnie start w Cincinnati, dalej Monterrey i finał w postaci występu w US Open. Czyli cztery turnieje. Jak widać, ten sezon trochę potrwa, dlatego potrzebujemy solidnego przygotowania i odpowiedzialnych decyzji. Tylko w pełni zdrowa Maja znów będzie mogła starać się grać swój najlepszy tenis w tak wymagających warunkach.

Przygotowania i cała praca Mai Chwalińskiej odbywa się w Bielsku-Białej. Trener doprecyzował, że tutaj ma miejsce rehabilitacja, regeneracja, a także zawodniczka wykonuje całą pracę na korcie. A czy on sam zdołał zregenerować się po szalonych i zarazem wyczerpujących obu turniejach wielkoszlemowych, najpierw cudownym Paryżu, a następnie koszmarze w Londynie?

- Jest lepiej, ale też jeszcze nie ma perfekcji. W każdym razie nie narzekam, pod tym względem jest okay, nie brakuje mi werwy do pracy - uśmiechnął się trener.

Przy okazji rozmowy o Mai Chwalińskiej, trener został przez Interię także zapytany o Lindę Klimovicową. Czyli tenisowy talent z Czech, która od listopada 2024 roku reprezentuje Polskę. 22-latka już mocno rozbudziła apetyty kibiców, ale w ostatnim czasie brakuje wyniku. Szkoleniowiec zapytany, jak patrzy na sytuację swojej rodaczki i czy widzi jakieś rezerwy w podejściu Lindy do tenisowego rzemiosła, odniósł się szczegółowo.

- Ja myślę, że ona stara się bardzo dobrze. Po prostu w krótkim czasie zmieniła dwóch trenerów, więc potrzeba czasu, aby to wszystko przynosiło owoce. Teraz jej szkoleniowcem jest Tomasz Iwański. Nałożyły się zatem różne systemy pracy, ale uważam, że ona dobrze pracuje i jej czas przyjdzie. Stara się, pracuje bardzo mocno, ma obok siebie dobre osoby i moim zdaniem trzeba jeszcze nieco czasu. Być może w jej przypadku potrzebny jest jeden turniej przełomowy, wtedy też przełamie w sobie tremę, która pojawia się, gdy przychodzi do ważnego meczu. Po prostu tę robotę, która wychodzi jej na treningach, trzeba przenieść na turniej. Sądzę, że to w końcu zaprocentuje - ocenił Machovsky.

Artur Gac, Interia

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Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP

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