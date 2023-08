Emma Raducanu, choć w listopadzie skończy dopiero 21-lat, na swoim koncie ma już jeden imponujący sukces. Brytyjka w 2021 roku zaskoczyła tenisowy świat i sięgnęła po tryumf w wielkoszlemowym turnieju US Open. Mało kto sądził wtedy, że na tym zatrzyma się jej droga. Wówczas była porównywana z Igą Świątek , jednak w przeciwieństwie do reprezentantki Polski, nie potrafiła nawiązać walki z najlepszymi tenisistkami w kolejnych rozgrywkach. Zaczęła eksperymentować za to z trenerami. 20-latka bardzo często zmieniała szkoleniowców, a w ostatnich dwóch latach podjęła współpracę z pięcioma zawodowcami.