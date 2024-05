Novak Djoković po prawie miesięcznej przerwie od rywalizacji powrócił na kort. Jako zawodnik rozstawiony z numerem pierwszym Serb otrzymał wolny los w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP 1000 w Rzymie. 36-latek zmagania rozpoczął więc od 1/32 finału, a na tym etapie imprezy zmierzył się z Francuzem Corentinem Moutetem. Doświadczony "Nole" bez problemu rozprawił się z 25-latkiem i pokonał go w dwóch setach 6:3, 6:1. Reklama

W 1/16 finału szczęście nie uśmiechnęło się do lidera światowego rankingu. Po nieco ponad godzinie gry został on wyeliminowany z turnieju przez Alejandro Tabilo . Po dwusetowej batalii wygranej 6:2, 6:3 przez Chilijczyka Novak Djoković został wybuczany przez niezadowolonych kibiców zasiadających na trybunach . Podobnie jak dziennikarze i eksperci mieli oni bowiem nadzieję, że Serb awansuje do ⅛ finału imprezy w Rzymie.

Reklama Szok w Rzymie! Novak Djoković odpadł z turnieju z Tabilo. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Novak Djoković tłumaczy swoją porażkę w Rzymie. Zmagał się z poważnymi problemami

Novak Djoković pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej wyraźnie przybity. Dopiero podczas rozmowy z dziennikarzami wyznał on, że podczas niedzielnego spotkania bardzo źle się czuł i to prawdopodobnie ze względu na problemy ze zdrowiem przegrał starcie z Chilijczykiem. Lider światowego rankingu stwierdził, że duży wpływ na jego słabszą kondycję mógł mieć incydent, do którego doszło po meczu z Moutetem. Wówczas podczas rozdawania autografów został on uderzony w głowę przez napełnioną wodą butelkę , która wysunęła się z kieszeni plecaka jednego z zasiadających na trybunach kibiców. Reklama

"To był dość niefortunny i zaskakujący wypadek. Nagle poczułem silny cios, to było naprawdę wielkie uderzenie w głowę. Po nim przez pół godziny miałem nudności, leciała mi krew, miałem zawroty głowy i wiele innych problemów" - ujawnił Serb.

36-latek przyznał, że już drugiego dnia wrócił do treningów i nie odczuwał skutków bolesnego incydentu. Problemy ze zdrowiem pojawiły się u Djokovicia dopiero podczas starcia z Tabilo. "Nie byłem w stanie zmobilizować się do gry, byłem z niej całkowicie wyłączony. Muszę sprawdzić, co się dzieje i czy sprawa z butelką ma jakiś związek. Podczas wczorajszego treningu nie miałem problemów, ale też nie czułem się super komfortowo. Natomiast dzisiaj, kiedy doszedł stres związany z meczem, czułem się źle. To nie był ból, a kłopoty z równowagą. Nie miałem żadnej koordynacji. To było dla mnie dziwne. Byłem zupełnie innym tenisistą niż w piątek" - przyznał lider światowego rankingu podczas niedzielnej konferencji.

Novak Djoković podkreślił, że nie zamierza lekceważyć problemów, które pojawiły się w niedzielę. Zapowiedział, że jeszcze przed rozpoczęciem turnieju Rolanda Garrosa zgłosi się on do lekarzy specjalistów: "To mnie trochę zaniepokoiło i zdecydowanie muszę coś z tym zrobić, jeśli chcę wygrać Rolanda Garrosa. (...) Zamierzam poddać się badaniom, może rezonansowi magnetycznemu czy innemu badaniu, by sprawdzić, czy wszystko jest okay". Reklama

Novak Djoković /

Novak Djoković /