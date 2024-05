Niepokojące sceny podczas meczu Nadala. Spotkanie zostało przerwane [WIDEO]

Rafael Nadal to postać doskonale znana fanom tenisa. Hiszpan uważany jest bowiem za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii męskiego tenisa, a przez wielu ekspertów i dziennikarzy nazywany jest "specjalistą od gry na mączce" . 37-latek na swoim koncie ma ogromne sukcesy, w tym m.in. dwa złote medale olimpijskie i aż 22 tytuły wielkoszlemowe. Ostatni z nich pochodzący z Manacor zawodnik zdobył jednak w 2022 roku.

W ostatnim czasie życie nie rozpieszczało jednego z najbardziej utytułowanych tenisistów świata. Rafael Nadal mierzył się bowiem z licznymi kontuzjami, które uniemożliwiały mu rywalizację na arenach międzynarodowych. Podczas tegorocznej edycji turnieju w Barcelonie Hiszpan dał do zrozumienia dziennikarzom i kibicom, że przed nim ostatnie miesiące w roli zawodowego tenisisty . Wówczas poinformował on, że chciałby wziąć udział w turnieju Rolanda Garrosa i imprezach poprzedzających Wielkiego Szlema.

Hiszpan w ramach przygotowań do imprezy z stolicy Francji nie mógł ominąć turnieju rangi ATP 1000 w Rzymie . Zmagania we Włoszech Hiszpan rozpoczął od pojedynku z Belgiem Zizou Bergsem . Spotkanie jednak musiało zostać przerwane na początku drugiego seta.

Sędzia przerwał mecz Rafaela Nadala i Zizou Bergsa. Ruszył na pomoc kibicowi, który źle się poczuł

Przy stanie 6:4 dla Bergsa gdy serwował Rafael Nadal z trybun kortu dobiegać zaczęły krzyki zaniepokojonych kibiców. Hiszpan od razu przerwał przygotowanie do serwisu i zwrócił się w kierunku fanów. Jak się okazało, jeden z kibiców poczuł się słabo i potrzebna była pomoc medyków. Na reakcję sędziego prowadzącego spotkanie nie trzeba było długo czekać. Szybko wezwał on na kort służby medyczne, opuścił swoje stanowisko i ruszył w kierunku trybun. Następnie zaczął on rzucać butelki z wodą w kierunku kibiców i poprosił, aby przekazali je mężczyźnie, który gorzej się poczuł. Całej tej sytuacji z wyraźnym zaniepokojeniem przyglądał się Rafael Nadal.