Ależ dołek Rosjanina. Mógł sam doprowadzić się do kontuzji. Zobacz, co stało się w Halle

Daniił Miedwiediew w ostatnich tygodniach przeżywał mały dołek, który objawił się przede wszystkim błyskawicznym odpadnięciem z Roland Garros. Teraz Rosjanin rywalizuje w ramach turnieju w Halle, gdzie co prawda przeszedł pierwszą rundę, ale wciąż zmaga się z pewnymi problemami. Mało brakowało, a w meczu z Marcosem Gironem sam siebie doprowadziłby do kontuzji, bo dobiegając do jednej z piłek doznał niepokojąco wyglądającej wywrotki.