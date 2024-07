Niepokojące obrazki i słowa Magdy Linette, a na kort musi wyjść jeszcze raz

Magda Linette wyczerpana. Polka "zderzyła się" ze ścianą

To jednak nie dziwi. Dla Linette, która wygrała turniej w Pradze, to był siódmy mecz w ciągu ośmiu dni, a przecież jeden jeszcze miała na podróż do Paryża. Był stres i nerwy związane z dotarcie na miejsce. Na szczęście jednak na wysokości zadania stanął Rafał Brzoska, właściciel InPosta, który postarał się o to, by nasza tenisistka doleciała do stolicy Francji.