Niepokój ws. mistrzyni US Open. Przekazała bolesną wiadomość, co z igrzyskami?

Po odpadnięciu z Wimbledonu Iga Świątek może już w pełni skupić się na przygotowywaniach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Udział w turnieju na kortach trawiastych zdecydowanie zakończyła przedwcześnie. Już w 3. rundzie Polka musiała uznać wyższość Julii Putincewej . Kazaszka po porażce w pierwszym secie dokonała fantastycznego powrotu i rozbiła liderkę rankingu w dwóch kolejnych 6:1, 6:2.

Niepowodzenia na Wimbledonie raszynianka może odbić sobie w Paryżu. Zwłaszcza że część gwiazd zdążyła już zrezygnować z udziału w igrzyskach olimpijskich. W stolicy Francji o triumf na pewno nie powalczą m.in. Aryna Sabalenka i Ons Jabeur. Nie wiadomo, czy do tego grona nie dołączyła także Madison Keys, która doznała poważnej kontuzji w meczu z Jasmine Paolini .

Wimbledon skończył się dla Igi Świątek po 3. rundzie. Czas skupić się na igrzyskach

Kto zatem będzie stanowił największe zagrożenie dla liderki rankingu WTA? W tym gronie eksperi wskazują Jelenę Rybakinę, Coco Gauff, Jessikę Pegulę. Warto do niego dopisać też Naomi Osakę. Japonka była o krok od zwycięstwa nad Polką w 2. rundzie Rolanda Garrosa . Po niezwykle zaciętym boju ostatecznie górą była raszynianka, ale Osaka udowodniła, że powoli wraca na najwyższy poziom i zamierza powalczyć o złoto olimpijskie.

Jej przygoda z Wimbledonem zakończyła się jednak niezwykle szybko. W drugiej rundzie turnieju lepsza od Japonki okazała się Emma Navarro , która dotarła już do ćwierćfinału. Po drodze zdążyła wyeliminować także Coco Gauff . Na niecałe trzy tygodnie przed igrzyskami w Paryżu Osaka podzieliła się z kibicami przykrą wiadomością.

Naoimi Osaka ze smutną wiadomością. Co z występem na igrzyskach

Za pośrednictwem mediów społecznościowych dwukrotna mistrzyni US Open i Australian Open zdradziła, że dopadła ją choroba . Przed igrzyskami sprawy obrały dla niej niekorzystny obrót.

"To wreszcie się zdarzyło. Po wielu latach mówienia, że nigdy nie zachoruję, dostałam gorączki. Na swoją obronę mogę powiedzieć, że to prawdopodobnie gorączka związana z wycieńczeniem. Dopadło mnie to już kiedyś, jakieś 5 lat temu. Wtedy miałam za sobą długą serię wymagających turniejów" - ujawniła Osaka.