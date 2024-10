To jednak nie był koniec dobrych wieści, bowiem jednocześnie łodzianka zaczęła osiągać kolejne kamienie milowe i najpierw po raz pierwszy przedarła się do czołowej trzydziestki światowego rankingu, a potem znalazła się również w top 25 klasyfikacji. Tym bardziej niepokojące mogły być niedawne doniesienia o kontuzji Fręch , która przydarzyła się akurat w takim momencie...

Co ze zdrowiem Magdaleny Fręch? Trener Andrzej Kobierski wyjaśnia

Co istotne, Kobierski wskazał też datę powrotu sportsmenki na kort - i ma to nastąpić podczas Pan Pacific Open w Tokio (ranga 500), a więc już w przyszłym tygodniu. Rywalizacja w stolicy Japonii rozpocznie się dokładnie 21 października i potrwa do 27 października.