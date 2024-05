Aryna Sabalenka podczas turnieju w Madrycie dotarła do finału, w którym po długim i wyrównanym boju uległa Idze Świątek. Trudy zmagań w stolicy Hiszpanii dały się we znaki Białorusince, która na początku rywalizacji w Rzymie miała niemałe problemy. Druga rakieta świata przegrała pierwszego starcia w meczu z Katie Volynets. Po spotkaniu, które ostatecznie wygrała 2:1, przyznała, że do spotkania przystąpiła po kilku dniach zmagania się z chorobą.

Aryna Sabalenka dochodzi do pełni sił. Z Ostapenko zagrała bez bólu

"Kontuzja jest dosyć poważna. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Fizjoterapeuci mówili mi, że to uraz mięśniowy, który powoduje duży ból pleców. (...) Wygranie tego turnieju to jedno z moich marzeń. Zrobię, co mogę. Ale jeśli moje ciało powie mi "nie" i każe odpocząć, to tak zrobię, ponieważ Roland Garros jest już tuż za rogiem" - powiedziała.