Niemożliwe nie istnieje. Akcja roku Alcaraza, a potem takie ogłoszenie. Oficjalnie

Wczesnym niedzielnym rankiem według czasu środkowoeuropejskiego rywalizacja w ramach Japan Open Tennis Championships, imprezy rangi 500 rozgrywanej na tokijskich kortach, weszła w etap ćwierćfinałów.

Doszło tu do kilku naprawdę interesujących rozstrzygnięć, na czele z niespodziewanym odpadnięciem Holgera Rune, który został pokonany Przez Jensona Brooksby'ego w dwóch setach. Zwieńczeniem całej fazy było zaś współzawodnictwo Carlosa Alcaraza z Brandonem Nakashimą.

Sebastian Korda - Taylor Fritz. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Wielki wyczyn Alcaraza. Trafił do absolutnej tenisowej elity

Pierwszy set w zasadzie od samego początku zaczął układać się dobrze dla Hiszpana, który wygrał dwa pierwsze gemy i potem nie dał się już doścignąć pod względem triumfów w minipotyczkach - skończyło się tu 6:2.

W drugiej odsłonie Alcaraz miał już przed sobą nieco trudniejsze zadanie, ale ostatecznie rozstrzygnął wszystko przy stanie 6:4. W ostatnim gemie zaś popisał się kapitalną akcją, którą śmiało można określić jednym z zagrań sezonu w męskim tenisie:

Rozwiń

To jednak nie wszystko - jak się bowiem okazuje, wygraną z Nagashimą lider światowego rankingu przypieczętował pewne niezwykłe osiągnięcie. Jak informuje "OptaAce" stał się on zaledwie czwartym zawodnikiem od 1990 roku, który zdołał przedrzeć się do półfinału w dziewięciu turniejach ATP z rzędu. Podobna sztuka udała się tylko wielkiej trójce Federer - Nadal - Djoković. To bez dwóch zdań robi wielkie wrażenie.

Rozwiń

Japan Open: Alcaraz zawalczy o finał z Ruudem

W półfinale Japan Open reprezentant Hiszpanii zagra z Casperem Ruudem, w drugiej części drabinki Brooksby spróbuje zaś swych sił z Taylorem Fritzem. Wielki finał zaplanowano na ostatni dzień września.

Carlos Alcaraz, Tokio 2025 FRANCK ROBICHON PAP/EPA

Carlos Alcaraz CHARLY TRIBALLEAU AFP

Carlos Alcaraz ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP