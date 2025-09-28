Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemożliwe nie istnieje. Akcja roku Alcaraza, a potem takie ogłoszenie. Oficjalnie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Znamy komplet półfinalistów rywalizacji ATP rangi 500 w Tokio, znanej też jako Japan Open Tennis Championships. Jako ostatni awans do kolejnej fazy w zmaganiach ćwierćfinałowych wywalczył Carlos Alcaraz - i zrobił to w naprawdę wielkim stylu, okraszonym nie tylko pewną kapitalną akcją pod siatką, ale też i uzyskanie niezwykłej serii, która plasuje Hiszpana w absolutnej tenisowej elicie.

Carlos Alcaraz dał wielki popis swych umiejętności podczas półfinału w Tokio
Carlos Alcaraz dał wielki popis swych umiejętności podczas półfinału w TokioKoji Watanabe/Getty Images -x.com/TheTennisLetterGetty Images

Wczesnym niedzielnym rankiem według czasu środkowoeuropejskiego rywalizacja w ramach Japan Open Tennis Championships, imprezy rangi 500 rozgrywanej na tokijskich kortach, weszła w etap ćwierćfinałów.

Doszło tu do kilku naprawdę interesujących rozstrzygnięć, na czele z niespodziewanym odpadnięciem Holgera Rune, który został pokonany Przez Jensona Brooksby'ego w dwóch setach. Zwieńczeniem całej fazy było zaś współzawodnictwo Carlosa Alcaraza z Brandonem Nakashimą.

Sebastian Korda - Taylor Fritz. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Wielki wyczyn Alcaraza. Trafił do absolutnej tenisowej elity

Pierwszy set w zasadzie od samego początku zaczął układać się dobrze dla Hiszpana, który wygrał dwa pierwsze gemy i potem nie dał się już doścignąć pod względem triumfów w minipotyczkach - skończyło się tu 6:2.

W drugiej odsłonie Alcaraz miał już przed sobą nieco trudniejsze zadanie, ale ostatecznie rozstrzygnął wszystko przy stanie 6:4. W ostatnim gemie zaś popisał się kapitalną akcją, którą śmiało można określić jednym z zagrań sezonu w męskim tenisie:

To jednak nie wszystko - jak się bowiem okazuje, wygraną z Nagashimą lider światowego rankingu przypieczętował pewne niezwykłe osiągnięcie. Jak informuje "OptaAce" stał się on zaledwie czwartym zawodnikiem od 1990 roku, który zdołał przedrzeć się do półfinału w dziewięciu turniejach ATP z rzędu. Podobna sztuka udała się tylko wielkiej trójce Federer - Nadal - Djoković. To bez dwóch zdań robi wielkie wrażenie.

Japan Open: Alcaraz zawalczy o finał z Ruudem

W półfinale Japan Open reprezentant Hiszpanii zagra z Casperem Ruudem, w drugiej części drabinki Brooksby spróbuje zaś swych sił z Taylorem Fritzem. Wielki finał zaplanowano na ostatni dzień września.

Tenisista w bordowym stroju wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą do piłki na jasnoniebieskim korcie.
Carlos Alcaraz, Tokio 2025FRANCK ROBICHONPAP/EPA
Tenisista ubrany w różowy strój kuca na korcie, trzymając rakietę tenisową i uśmiechając się szeroko, w tle rozmazani kibice oraz fotografowie robiący zdjęcia.
Carlos AlcarazCHARLY TRIBALLEAU AFP
Tenisista w fioletowym stroju wykonuje gest triumfu z zaciśniętą pięścią, stojąc na korcie z rakietą w lewej ręce, w tle widoczne logo sponsora oraz tablica wyników.
Carlos AlcarazELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

