Niemka zagrała z legendarną Williams. Półtorej godziny i koniec. A zaraz Australian Open

Postaci Venus Williams nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi tenisa. Amerykanka to pięciokrotna mistrzyni Wimbledonu. Ponadto dwukrotnie sięgała po tytuł US Open oraz w sumie trzy razy grała w finałach Australian Open i Roland Garros.

Grubo po 40. Williams nie ma zamiaru rezygnować z tenisa. W każdym roku rozgrywa po kilka spotkań. W styczniu br. rywalizację rozpoczęła od starcia z... Magdą Linette. Polka pokonała tenisową ikonę w trzech setach na etapie 1/16 finału WTA 250 Auckland.

Naomi Osaka zaspokaja swoją potrzebę prędkości na torze gokartowym w Australii © 2025 Associated Press

Jeden mecz i koniec. Legendarna Williams poległa, powrót do zapomnienia

Tydzień później Amerykanka zaczęła zmagania w zawodach tej samej rangi - Hobart International. Tam na start trafiła na Tatjanę Marię. Niemka jest znana przede wszystkim z gry na kortach trawiastych, gdzie nęka rywalki swoimi zabójczymi slajsami, które na tej nawierzchni są niezwykle skuteczne. W ten sposób w zeszłym roku wygrała turniej w Londynie, pokonując po drodze m.in. Jelenę Rybakinę, Madison Keys czy Amandę Anisimovą.

Jak się okazało, na hardzie Maria również może być groźna. Jej starcie z Venus Williams w Australii rozpoczęło się tuż przed godz. 5:00 rano polskiego czasu, we wtorek. Rywalizacja w pierwszym secie była wyrównana do stanu 2:2, kiedy to obie zawodniczki miały na koncie po jednym przełamaniu. W piątym gemie 45-latka znów "oddała" swój serwis, co wystarczyło Niemce do triumfu 6:4.

W drugiej odsłonie legendarnej Amerykance udało się ugrać o jednego gema mniej. W ten sposób Villiams poległa 4:6, 3:6 w pierwszej rundzie WTA 250 Hobart. Po jej uderzeniach widać, że wciąż jest w stanie walczyć ze światową czołówką, jednak niektórych aspektów motorycznych, kondycyjnych i wytrzymałościowych po prostu nie da się oszukać. Sam fakt, że w tym wieku rywalizuje z tenisistkami z pierwszej setki rankingu, jest godny podziwu.

17 czerwca pięciokrotna mistrzyni Wimbledonu skończy 46 lat. Dzięki "dzikiej karcie" zobaczymy ją na wielkoszlemowym Australian Open, które ruszy za kilka dni. Będzie to pierwszy start starszej z sióstr Williams w Australii od 2021 roku oraz 22. raz, kiedy będzie grać na tamtejszych kortach. Przy okazji ustanowi nowy rekord - będzie najstarszą zawodniczką w historii całego turnieju.

Na pierwszą wygraną w tym sezonie musi jeszcze poczekać. Tatjana Maria w drugiej rundzie WTA 250 Hobart zagra z Węgierką Anną Bondar.

Venus Williams Scott Taetsch AFP

Venus Williams Angela Weiss AFP

Venus Williams Elsa AFP