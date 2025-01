Niemka rozbiła Polkę w Melbourne, przyszła odpowiedź. Od podopiecznej polskiej trenerki

Australian Open. Pogrom w meczu Marty Kostiuk. Pogromczyni Chwalińskiej rozbita

Dla Niemeier było to pierwsze w karierze starcie z Kostiuk i dość szybko przekonała się, że wiele jej do rywalki brakuje. Ukrainka już przy pierwszej okazji przełamała Niemkę i wyszła na prowadzenie 2:0. Utrzymywała koncentrację i intensywność na wysokim poziomie, dzięki czemu dopisywała do swojego konta kolejne gemy. Z 2:0 zrobiło się 5:0, a Niemeier nie wyglądała na tenisistkę zdolną odrobić takich rozmiarów stratę.