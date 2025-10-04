Niemiecki skandalista nagle wypalił. Te słowa słyszał cały świat. Bezpardonowy atak na "jedynkę"

W pewnym momencie swojej kariery Alexander Zverev był bardzo blisko zajęcia pozycji lidera rankingu ATP. Wówczas jego marzenia zniweczyła potworna kontuzja w meczu z Rafaelem Nadalem na kortach imienia Rolanda Garrosa. Niemiec wrócił do wysokiej formy, ale od pozycji numeru jeden w rankingu ATP jest bardzo daleko. Wszystko to za sprawą duetu, który wówczas uchodził za utalentowany, ale trudno było przewidywać, że aż tak zdominują męski tenis.

Mowa oczywiście o Carlosie Alcarazie oraz Janniku Sinnerze. Hiszpan z Włochem mają nad "peletonem" gigantyczną przewagę i najlepiej pokazuje to ranking ATP. Tam pierwszy jest Alcaraz z dorobkiem 11540 punktów, drugi zaś Sinner, który przed turniejem w Szanghaju zgromadził 10950 oczek. Różnica między nimi to więc równo 590 punktów. Trzeci Zverev zgromadził ledwie 5980 oczek, a więc prawie dwa razy mniej niż Alcaraz.

Zverev mówi dość, ale czy ma rację?

Jakby tego było mało organizatorzy turniejów "uwzięli się" na Zvereva, a przynajmniej tak można stwierdzić po jego słowach. Podczas niedawnego Laver Cup Roger Federer przyznał, że zarządzający poszczególnymi turniejami chcą w swoich finałach widzieć Alcaraza oraz Sinnera i w gruncie rzeczy trudno im się dziwić. To zdecydowanie najbardziej ekscytująca para tenisistów na świecie. W związku z tym zwalniają nawierzchnie, aby zwiększyć szanse na dotarcie tej dwójki do finałów.

O sprawę został zapytany Zverev po wygranym 6:4, 6:4 meczu drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju. - Nienawidzę tego, gdy prędkości na korcie wszędzie są takie same. Wiem, że dyrektorzy turniejów idą w tym kierunku, aby Carlos i Jannik mogli pokazać swoje najmocniejsze strony w poszczególnych imprezach. Zawsze mieliśmy różne nawierzchnie, nie mogłeś grać takiego samego tenisa na twardych kortach, trawie czy ziemi. W obecnych czasach możesz grać w podobny sposób w każdym miejscu - powiedział Niemiec.

W tym konkretnym przypadku można przyznać mu rację. Korty w Szanghaju dotychczas uchodziły za jedne z szybszych na przestrzeni roku. W tym sezonie ich prędkość według sztucznej inteligencji została zmniejszona aż o około osiem punktów, co jest wręcz rewolucyjną zmianą. O sprawę zapytano także Sinnera. - To nie ja i Carlos decydujemy o szybkości kortów - skwitował krótko Włoch.

Gdy spojrzymy na ostatnie największe turnieje, to padały one łupem Alcaraza lub Sinnera niezależnie od tego, jak szybkie były korty. Tak stało się na szybkiej nawierzchni w Cincinnati, gdzie Zverev przegrał z Hiszpanem w półfinale, tak stało się podczas US Open, tak wydarzyło się też w Wimbledonie, Roland Garros czy Australian Open, gdzie Włoch pokonał Zvereva w finale. Wydaje się, że szybkość nawierzchni na tym etapie karier nie ma dla tej dwójki absolutnie żadnego znaczenia.

Carlos Alcaraz pokonał Jannika Sinnera w finale ATP 500 w Pekinie GREG BAKER / AFP AFP

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz rywalizowali o tytuł podczas Roland Garros 2025 JULIEN DE ROSA / AFP AFP

Alexander Zverev i Jannik Sinner przed rozpoczęciem finału Australian Open 2025 Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP