Niemiec ograny, Polak już w ćwierćfinale. Do trzech razy sztuka?

Na "papierze" szanse w starciu Daniela Michalskiego z Rudolfem Mellekerem były bardzo wyrównan, w rankingu są tuż obok siebie. Polak przed przyjazdem do Wielkopolski miał naprawdę kiepską passę, w challengerach w Oeiras i Lyonie nie przeszedł kwalifikacji, w Bratysławie znalazł się od razu w turnieju głównym, ale tam ugrał zaledwie dwa gemy w starciu z Federico Corią , dwójką w drabince w Poznaniu.

Tyle że w Wielkopolsce 23-letni gracz Mery Warszawa odżył, widać to już było w starciu pierwszej rundy z wyżej notowanym Węgrem Mate Valkuszem .

Rywale z tego samego rocznika. W profesjonalnym tenisie jeszcze się nie spotkali

Z 22-letnim Niemcem Macháč przegrał jednak dwa zacięte sety (5:7, 6:7), więc z pewnością Melleker zyskał po tym spotkaniu dużo pewności siebie. Wcześniej w Poznaniu pewnie przeszedł kwalifikacje, zaś dwa tygodnie temu w Heilbronnie dotarł w challengerze ATP do półfinału, ogrywając po drodze znajdującego się w TOP 100 rankingu ATP Kolumbijczyka Galána.

Obaj z Michalskim dobrze się znali, choć w profesjonalnej karierze jeszcze nie mieli okazji do bezpośredniego starcia . - Jesteśmy z tego samego rocznika, znamy się od najmłodszych lat. On ma świetny serwis i bardzo dobry bekhend, ale dziś ja grałem energiczniej. Robiłem mniej błędów po serwisie - mówił Polak.

Bardzo dobry mecz Daniela Michalskiego. Świetnie rozgrywał swoje gemy serwisowe

Michalski w piątym gemie miał dwie okazje na przełamanie serwisu rywala i wytworzenie sobie komfortowej sytuacji, ale wtedy Melleker się obronił. Skapitulował w końcu przy stanie 4:4, gdy Polak znów odskoczył na 40:15. Niemiec na pierwszego break pointa zareagował pozytywnie, drugą piłkę już jednak przegrał. A po chwili Polak dopiął swego - wygrał seta po 46 minutach. Co istotne, gracz z Warszawy dobrze zachowywał się po swoim serwisie - przy jego podaniu rywal zdobył zaledwie siedem punktów, nie miał nawet jednej sytuacji do przejęcia gem a.

I na dobrą sprawę nie zmieniło się to w drugiej partii. Tylko raz Melleker doprowadził do sytuacji, że miał okazję na przełamanie - w szóstym gemie, chwilę po tym, jak stracił własne podanie. Polak się obronił, wygrał gema, a za chwilę dwa kolejne i całe spotkanie.

To trzeci awans 23-latka z Warszawy w tym roku do ćwierćfinału challengera - poprzednie grał w styczniu na twardej nawierzchni w Nonthaburi w Tajlandii oraz na początku marca w Antalyi na mączce. Teraz jego rywalem będzie zwycięzca środowego meczu Pol Martin Tiffon (Hiszpania) - Timo Stodder (Niemcy). Obaj są niżej notowani od Michalskiego, więc kto wie, może do trzech razy sztuka?