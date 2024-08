Niemiec nie obroni tytułu mistrza olimpijskiego. Sensacyjna porażka

Alexander Zverev kilka tygodni temu grał w finale turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa, wówczas rywalizację o tytuł przegrał z Carlosem Alcarazem. W to samo miejsce Niemiec przyjechał bronić tytułu mistrza olimpijskiego z Tokio. W ćwierćfinale trafił jednak na bardzo trudną do przejścia przeszkodę - Lorenzo Musettiego. Włoch zagrał wyśmienicie, co doprowadziło do niespodziewanej porażki Zvereva 5:7, 5:7 i to Musetti zagra o finał, a Niemiec nie obroni tytułu.